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الخميس 19 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

المصرية للاتصالات تختار أحمد حسن نائبًا للرئيس التنفيذي للموارد البشرية

أحمد حسن
أحمد حسن
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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم، عن موافقة مجلس الإدارة الذى عُقد أمس، على تعيين أحمد حسن أحمد عبداللطيف نائباً للرئيس التنفيذي للموارد البشرية.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد حققت نموًا في إجمالي الإيرادات المجمعة قدره 35% خلال النصف الأول من عام 2024 ليصل إلى 38 مليار جنيه، وذلك بفضل زيادة إيرادات خدمات البيانات بوحدة أعمال التجزئة بنسبة نمو قدرها 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وشكلت 48% من إجمالي نمو الإيرادات، متبوعة بنمو إيرادات المكالمات الدولية الواردة ومبيعات السعات الدولية بنسبة 51% و103%، على التوالي.

الجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بعد الضرائب بقيمة 6.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، دون تغيير على أساس سنوي عن العام السابق، ليحقق هامش ربح قدره 17%.

الشركة المصرية للاتصالات شركة المصرية للاتصالات للموارد البشرية