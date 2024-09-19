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الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"التعليم" تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بـ4 مدارس يابانية جديدة في 3 محافظات

المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية
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تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للالتحاق بـ 4  مدارس مصرية يابانية جديدة  للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل مدرستين بمحافظة القاهرة (بحلوان 15 مايو، والعاصمة الإدارية)، وفى محافظة القليوبية (القناطر الخيرية) وفى محافظة السويس (السلام 2)، حيث تبدأ الدراسة بهذة المدارس نهاية شهر أكتوبر 2024 وذلك بعد الانتهاء من الأعمال الانشائية.

وأوضحت الوزارة أن فتح باب التقديم للطلاب للالتحاق بهذه المدارس متاح إلكترونيًا بداية من اليوم ويستمر  لمدة 15 يومًا عبر الرابط:

‏https://ejs4students.moe.gov.eg/
 
كما تعلن الوزارة عن فتح باب التقديم للوظائف في إدارة المدارس المصرية اليابانية (مدير – وكيل – معلمين – اخصائيين – دعم فني) بدءًا من اليوم الخميس الموافق ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤  عبر الرابط:

‏https://ejsadm.moe.gov.eg/

ويذكر، أن عدد المدارس المصرية اليابانية وصل إلي ٥١ مدرسة بخلاف المدارس الأربعة الجديدة تقدم المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلي أنشطة التوكاتسو اليابانية والتي تعمل علي بناء شخصية متميزة مبدعة تحت إشراف خبراء يابانين بالمدارس.

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