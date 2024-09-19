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الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المنتدى الدولي بالشارقة يكرم الدكتور محمد غنيم رائد جراحات زراعة الكلى بجامعة المنصورة

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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قام المنتدى الدولي للاتصال الحكومي ٢٠٢٤، والذي تم انطلاقه بإمارة الشارقة في نسخته الثالثة عشر، بتنظيم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تحت شعار "حكومات مرنة.. اتصال مبتكر"- بتكريم العالم المصرى الدكتور محمد غنيم رائد جراحات زرع الكلى فى مصر و العالم، و مؤسس مركز أمراض الكلى و المسالك البولية بجامعة المنصورة، حيث تم منحه جائزة " الشارقة للإتصال الحكومى - لأفضل اتصال ذي أثر فى المناطق النائية" - تحت رعاية و بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

و جاء في نص التكريم " الأستاذ الدكتور محمد غنيم  من جمهورية مصر العربية، و أحد رواد زراعة الكلى فى مصر و العالم و مدير أول مركز متخصص بزراعة الكلى فى الشرق الأوسط بجامعة المنصورة من الشخصيات الفريدة، و له تجربة شخصية نموذجية كطبيب يعمل من أجل الإنسان، و يسعى لعلاج الناس فى المناطق النائية مجانا، و يسعى أن يخفف المعاناة عن المرضى فى مختلف المناطق، و بدأ هذه الخطوات بتأسيسه مركز غنيم لجراحات الكلى بجامعة المنصورة، إلى أن أصبح المركز واحدا من أكبر المراكز العالمية الرائدة في مجال زراعة و جراحات الكلى"

وقدم  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة خالص التهنئة للعالم الجليل الدكتور محمد أحمد غنيم لحصوله على جائزة الشارقة للإتصال الحكومي فى المناطق النائية عن عام ٢٠٢٤ ، معبرًا عن فخر الجامعة و منسوبيها بما حققه العالم الجليل من إنجازات طبية و بحثية غير مسبوقة شهد بها العالم أجمع، جعلت من مركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة منارة طبية، ومركزاً متخصصاً من أهم المراكز الرائدة عالمياً فى مجال زراعة الكلى و جراحات الكلى و المسالك البولية.

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