فحص ٧٩٤ مريضًا ضمن قافلة "بداية" بحي الكرامة بالعريش

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، توقيع الكشف الطبى على ٧٩٤ مريضًا بحي الكرامة في اليوم الثاني وذلك ضمن فعاليات أول قافلة علاجية بالمبادرة الرئاسية "بداية".

وأضاف الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة أن القافلة تضمنت عيادات (باطنة، اطفال، جراحة، جلدية، نسا وتنظيم أسرة - عظام) إلى جانب فريق المبادرة، والتثقيف الصحي.

وأشار الدكتور أحمد حسانين منسق عام القوافل انه جرى إجراء تحاليل طبيه مختلفًا للمرضى فضلًا عن عدد من الفحوصات للمرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر، والضغط، والدم.

وأوضح الدكتور حسانين عن استمرار انطلاق القوافل الطبية لتحقيق الهدف بتوفير الكشف والعلاج للمواطنين بأماكن سكنهم بالأحياء والتجمعات والقرى على مستوى المحافظة.

كما أكد الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، خلال زيارته التفقدية اليوم للقافلة الطبية الشاملة بحي الكرامة ، أن مبادرة رئيس الجمهورية "بداية" إتاحت توفير الرعاية الصحية الأولية بالأماكن البعيدة والأكثر احتياجًا لتجنب المواطنين اللجوء إلى المستشفيات قدر المستطاع، والسفر من القرى إلى المدن والمراكز، وذلك عن طريق القوافل الطبية المجانية لخدمة أهالينا بشمال سيناء.

وأشار إلي أهمية هذه المبادرة في الارتقاء بالخدمات الصحية وتطوير الكوادر الطبية لتقديم خدمة أفضل يرضي عنها المواطن البسيط بالمحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور اسامه سالم وكيل مديرية الصحة، أن توجيهات الدكتور وكيل الوزارة لتفعيل المبادرة الرئاسية في يومها الثاني بإتاحة قسم للطوارئ على مدار اليوم بعدد من الوحدات التي تخدم تجمعات سكنية كبيرة، فضلاً عن متابعة عمل العيادات المسائية وأهمها العيادات الخارجية بمستشفي العريش العام.

وأوضح الدكتور اسامة ان الجولة التفقدية صباح اليوم شملت النقطة الطبية بحي الكرامة لمتابعة القافلة الطبية المجانية في يومها الثاني كذلك المرور على إدارة الحجر الصحي بالريسة، تفقدا خلالها غرف التبريد للتأكد من توافر الطعوم والأمصال وتواجد الفريق الطبي والإداري لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة صحية بالمحافظة.