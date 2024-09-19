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الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة دمياط يجتمع بلجنة إعادة تأهيل وصيانة المدينة الجامعية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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اجتمع  الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط اليوم ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤، بلجنة إعادة تأهيل وصيانة المدينة الجامعية بحضور الدكتور محمد عبد الحميد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدي الغندور عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد غصوب وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد الجمل رئيس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة، والمهندسة حنان الحلفاوي مدير عام الشئون الهندسية، وعامر أبو العنين مدير عام المدن الجامعية .

تناول الاجتماع متابعة تنفيذ أعمال اللجنة ومستوى الأداء.
وأكد رئيس الجامعة على توفير كافة متطلبات الطلاب المغتربين وسبل الراحة لتقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية، وتوفير بيئة آمنة لهم، مع الإلتزام بمعايير السلامة والصحة بالمباني.

كما شدد  على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والالتزام بالمخطط الزمني المحدد وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .

الهندسة المدنية الدكتور محمد عبد الحميد العام الدراسي الجد المخطط الزمني بداية العام الدراسي الجديد