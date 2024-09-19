اعترافات صادمة لقاتل نجله: "كنت بحس أنه مش من صلبي"

قرر المستشار شريف الشوربجي، رئيس نيابة أول المنصورة، بإشراف المستشار فخري خيري البسيوني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، حبس عامل جمع خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد قيامه بالتخلص من نجله الطفل القاصر بعد وصلة تعذي، لوجود خلافات زوجية وشكه فى كون الطفل نجله.

اعترافات صادمة لقاتل نجله فى الدقهلية:

باشر التحقيقات علي صالح، وكيل النائب العام بنيابة قسم أول المنصورة، واعترف المتهم تفصيليا بتفاصيل ارتكابه واقعة التخلص من نجله، بعد وصلة تعذيب استمرت لأكثر من ثلاث ساعات استخدم فيها الضرب بآلة حادة والعصي والبلاستيك حتى فارق الحياة.

وقال المتهم "كنت دايما بحس أنه مش ابني وكان بيني وبين امه خلافات مستمرة بس لما خلصت عليه وجالي خبر وفاته اتاكدت أنه ابني ومن صلبي".

وشهدت فاطمة.ع.م، جاره المجني عليه برؤيتها قيام المتهم بالتخلص من نجله بعد وصلة تعذيب استخدم فيها المتهم بعض الأدوات، قاصدا من ذلك إزهاق روح المجني عليه الطفل.

أب ينهي حياة نجله فى الدقهلية بعد وصلة تعذيب:

وتعود تفاصيل الواقعة الى تلقي اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من مستشفى المنصورة الدولي بوصول الطفل "فتحي كامل فتحي كمال عبدالحافظ"، 3 سنوات، جثة هامدة وبه آثار تعذيب وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسم

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، وبسؤال فاطمة.ع.م"، شاهدة الواقعة أكدت قيام الأب ويدعى "كامل"، 36 عاما، عامل جمع خردة ومقيم سندوب، بقيامه بالتعدي على نجله بالضرب وتعرض الطفل لوصلة تعذيب حتى فارق الحياة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وة مباحث قسم شرطة أول المنصورة م ضبط المتهم بمواجهته اقر واعترف بارتكاب الواقعة لشكه فى سلوك زوجته ووجود خلافات مستمرة على إثرها قام بالتخلص من نجله لشكه فى كونه نجله.

جرى تحرير المحضر رقم 18144 جنح قسم شرطة أول المنصورة، والعرض على النيابة العامة التي أمرت بقرارها حبس المتهم