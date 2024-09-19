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الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اللواء خالد مجاور يستقبل أسقف سيناء الشمالية

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يستقبل أسقف سيناء الشمالية
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استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش، وفد مطرانية شمال سيناء برئاسة الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، وذلك في حضور اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، القس غبريال إبراهيم نائب أسقف شمال سيناء.

وقدم أسقف شمال سيناء التهنئة إلي المحافظ علي ثقة القيادة السياسية وتكليفه بمنصب محافظ شمال سيناء، موجهاً الشكر له علي الجهود المبذولة في تنمية وتعمير سيناء وتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين السيناويين.

وأكد المحافظ، على الروابط القوية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين أبناء مصر عامة ومحافظة شمال سيناء خاصة، مشيراً إلى أن الجهود التنموية التي تجري علي أرض المحافظة بأيدي المصريين المصريين سواء مسلمين أو مسيحيين، فالجميع يعمل من اجل رفعة هذا الوطن.

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