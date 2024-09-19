"بداية جديدة لبناء الإنسان".. توزيع 5 أجهزة عرائس بشمال سيناء

قام اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء بتوزيع 5 أجهزة عرائس من الأولي بالرعاية، مقدمة من أحدي الجمعيات الاهلية بشمال سيناء وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان.

وأكد المحافظ علي أن أضلاع الاقتصاد هي العمل الحكومي والقطاع الخاص والعمل المجتمعي ، وأن توزيع أجهزة العرائس يأتي ضمن العمل المجتمعي والذي يؤدي إلى استقرار المجتمع ووصول كل الاحتياجات إلي مستحقيها ليكون هناك توازن بين المخصصات الكبري الذي خصصتها الدولة لشمال سيناء والتي بلغت أكثر من 700 مليار جنيه والمواطن المستحق الذي عاني خلال الفترة الماضية.

ووجه المحافظ الشكر إلي فريق العمل وإلي المؤسسة والقائمين عليها.

كما أن توزيع أجهزة العرائس في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان ، مشيرة إلي قيام المؤسسة برعاية الأسر الأولي بالرعاية اجتماعيا واقتصاديا فضلا عن التمكين الاقتصادي لهذه الأسر.