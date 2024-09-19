مصرع شخص وإصابة سيدة بحادث تصادم في الدقهلية

لقى شخص مصرعه، فيما أصيبت سيدة بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم أمام عزبة غازي مصبح على الطريق الواصل بين مدينتي دكرنس وبني عبيد بنطاق محافظة الدقهلية، وجرى إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دكرنس العام والمصابة لتلقي العلاج اللازم.

مصرع شخص واصابة سيدة بحادث تصادم في الدقهلية:

كان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد جمال الدين السيد، مأمور مركز شرطة بني عبيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث على طريق "دكرنس- بنى عبيد" أمام عزبة غازي مصبح.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ بالفحص تبين تصادم سيارة ملاكي وعربة كارو مما تسبب فى مصرع "على سلامة السيد محمد 50 عاما، مقيم مقيم عزبة غازى مصبح بنى عبيد، واصابة فريدة ابراهيم على سالم 50 عاما مقيمة غازى مصبح بنزيف بالمخ.

جرى إيداع جثمان المتوفى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دكرنس العام، والمصابة لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.