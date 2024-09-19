محافظ بني سويف: إزالة 272 حالة بحملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ23

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 23 لإزالة التعديات التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات ،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وتضمن التقرير الذي أعدته الإدارة العامة لأملاك الدولة،الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته وصل إلى 259 حالة ( 114 حالة تعد ببناء مخالف على 7938متر أراض أملاك دولة+ 158 حالة على مساحة 8.5 فدان أرض زراعية خاصة)، وذلك منذ بدء المرحلة في 31 أغسطس الماضي وحتى أمس الثلاثاء 18سبتمبر، في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

ويذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة " الموجة 23" يتم تنفيذها على 3 مراحل ، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 6 إلى 26 يوليو الماضي ، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس، وتم خلالهما إزالة 514 حالة بالمرحلتين، وتختتم بالمرحلة الثالثة الحالية التي تستمر حتى 20 الشهر الجاري.