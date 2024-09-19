ضخ 4 آلاف طبق بيض بمنافذ الشركة القابضة السبت المقبل

أعلنت شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن تفاصيل مبادرتها لطرح البيض بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

وكشف أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة، أنه في إطارة دور الشعبة في المسؤولية المجتمعية قررت بالإجماع المشاركة في مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتوفر البيض في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 150 جنيهًا للطبق.

وأشار نبيل في تصريحات صحفية إلى أنه سيتم طرح 4 آلاف طبق بيض بداية من السبت المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية كدفعة أولى، على أن يتم التنسيق مع الشركة القابضة لزيادة معدلات الضخ وفق الاحتياجات.

وأوضح نبيل، أن الـ 4 آلاف طبق سيتم تداولهم في المنافذ الرئيسية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالقاهرة الكبرى كبداية لتطبيق مبادرة شعبة البيض ودورها في المساهمة لتوفير البيض في إطار يخدم المستهلك ويصب في مصلحة المواطن، في الفترة القليلة المقبلة.