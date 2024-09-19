بحضور أحمد عمر هاشم.. منح باحثة بكفر الشيخ درجة الدكتوراة بإمتياز

منحت لجنة مناقشة، عُقدت بكلية التربية بجامعة كفر الشيخ ، الباحثة الأزهرية حسناء فراج إبراهيم السعدني، وتعمل معلم أول (ا)، وعضو في إدارة التدريب بديوان عام منطقة كفر الشيخ الازهرية، ومدرب معتمد في أكاديمية المعلم، مراجع خارجي في الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، حصلت على الدكتوراة بتقدير عام ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة، وتداولها بين الجامعات المصرية والمراكز البحثية، عن رسالته دكتوراه الفلسفة في التربية بعنوان (فاعلية استراتيجية التعلم التوليدي لتصويب الفهم الخطأ في -وحدة المعاملات- وتنمية مهارات التفكير التباعدي لتلاميذ المرحلة الإعدادية الأزهرية).”. وذلك بقاعة المناقشات بكلية التربية بجامعة كفر الشيخ.

قالت الباحثة في مضمون الرسالة: إن طلاب المعاهد الأزهرية تواجههم تحديات؛ فيما يتعلق بفقه المعاملات، من حيث صعوبة فهم مفاهيمه، وتطبيقها بشكل صحيح يتناسب مع مقاصد الشريعة، وتلبية حاجات الأفراد، والشعوب، وأن له دور بارز في تعزيز القيم الأخلاقية، مما دعت الحاجة إلى استخدام استراتيجيات وطرق حديثة؛ للتغلب على هذه الصعوبات، وتناول المحتوى بطريقة شيقة،وجذابة، مع مزج بعض مهارات التفكير العليا، و توافر التدريبات والأنشطة، التي تساعد على تطبيق النظام الف فنظام المعاملات في الفقه الإسلامي له فلسفته الخاصة، إذ يخلق جوّاً من الحب، والتعاون، والإيثار، فعبارة(الدين المعاملة) صحيحة المعنى يدل على صدقها، وصحتها الأدلة الكثيرة، والمعاملات في الإسلام تحكمها قواعد ثابتة، وقيم أخلاقية تكفٌل لها البقاء، والربانية، وتنأى بها عن الجشع، والأنانية، وتجعلها أداة؛ لبناء المجتمع، والتراحم مع الآخرين، وتخلق جواً من الحب، والتعاون، والإيثار.

تكوّنت لجنة الحكم والمناقشة من: العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم،الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الازهر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء،وعضو مجمع البحوث الإسلامية. (رئيسًا ومناقشًا)، د. حسن شحاتة- أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية جامعة عين شمس ، وهو أستاذ أساتذة المناهج وطريق التدريس بالوطن العربي، ورئيس لجنة ترقية الأساتذة بالجامعات المصرية، ورئيس لجنة تطوير الجامعات المصرية(مناقشًا خارجيًا وعضوًا)- د. أحمد عبده عوض- أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية بكلية التربية ، والداعيةِ، والأستاذ الأسبق بجامعة أم القرى, ورئيس شبكة قنوات الفتح الفضائية.(مشرفًا وعضوًا)- د. عفت درويش، أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية المتفرغ .

وجَّهت الباحثة الشكر لكل من د. إسماعيل القن (نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث)، د. أماني شاكر(نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د. علي أبو شوشة (نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق)، د. علي صبري (أمين عام الجامعة)، د. ياسر الجندي (عميد كلية التربية الأسبق)، د. رجاء غازي (عميد كلية التربية)، د. أميرة عبد السلام زايد(وكيل الكلية لشؤؤن التعليم والطلاب)،ا.د.السعيد بدير سليمان(وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة) ا ، د. محمود عبدالعزيز (رئيس القسم).

IMG-20240919-WA0007

IMG-20240919-WA0005

IMG-20240919-WA0006

٢٠٢٤٠٩١٨_١٣١٩١٤

٢٠٢٤٠٩١٨_١٣١٧٥٥