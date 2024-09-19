سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد المركز التكنولوجي وأعمال تطوير ميدان الزراعيين

قام اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، بجولة تفقدية شملت المركز التكنولوجي للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بالإضافة إلى مشروع تطوير ورفع كفاءة ميدان الزراعيين.

حيث تفقد السكرتير العام المساعد سير العمل بملفات التصالح، والانتهاء من استخراج شهادات البيانات، وقد التقى خلال زيارته للمركز مع عدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم، واستمع إلى آرائهم حول جودة الخدمات المقدمة ومستوى السرعة والكفاءة في تلبية احتياجاتهم، مؤكدًا على أهمية تحسين الخدمات التي تسهم في تسهيل الإجراءات للمواطنين وتلبية متطلباتهم.

وخلال الجولة تفقد السكرتير العام المساعد أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الزراعيين، بمدينة بني سويف، مؤكدًا تكليفات المحافظ د. محمد هاني غنيم بأهمية تضافر الجهود بين قطاعات المرافق المختلفة لسرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية، للبدء في أعمال التطوير.

كما شملت الجولة تفقد أعمال توسعة شارع أحمد عرابي، حيث يجري العمل حاليًا على إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة، والتي تشمل درج السلالم ومعروضات المحال التجارية التي تعيق حركة المشاة والسيارات.

وتهدف هذه الجهود إلى تحسين الحركة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين، بما يسهم في تقليل الزحام المروري.

رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته كل من علي يوسف، رئيس مدينة بني سويف، والمهندس ناصر فراج، وكيل وزارة الطرق والنقل، وأعضاء اللجنة التنسيقية لملفات التصالح بديوان عام المحافظة.

وتضم اللجنة ، داليا فيض الله، المشرفة على المراكز التكنولوجية ومدير البوابة الإلكترونية، والمهندس رامي رجب، مدير إدارة التخطيط، والمهندسة مها أبو بكر، مدير قسم التراخيص، إضافة إلى عدد من المختصين من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.