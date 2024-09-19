"حراسة المنشآت" تبحث فتح أسوق جديدة لتنمية قطاعها

بحثت شعبة شركات حراسة المنشات ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية سبل فتح أسواق جديدة لتطوير وتنمية هذا القطاع في ظل الأساليب الحديثة التي تشهدها على الصعيد العالمي وتتطلب التطوير طبقًا لمتطلبات العصر، جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة برئاسة الدكتور محمد منظور، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.

وقالت الشعبة أنها بصدد إعداد مذكرة تتضمن بعض المقترحات التي من شأنها تنظيم العمل وفتح أسواق جديدة للشركات العاملة في هذا القطاع سيتم رفعها خلال أيام الي أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة.

وتناول الاجتماع مناقشة أراء أعضاء الشعبة حول سبل التطوير والتنمية وفتح أسواق جديدة وإعداد مذكرة شاملة بالتوصيات وسيتم وضع مقترحات الشعبة أمام الجهات المعنية عن طريق الغرفة والتي من شأنها تنمية هذا القطاع بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث.

وجاء من بين مقترحات الشعبة توفير معايير موحدة للجودة في قطاع الامن فضلًا عن مقترح بتوصية من الشعبة بتعاقد المشأت الصناعية والسياحية والتعليمية الخاصة مع الشركات المتخصصة في حراسة المنشآت ونقل الأموال لتأمينها.

وقال الدكتور محمد منظور، إن أهمية هذا القطاع على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي تجعلنا نسعى إلى وضع مقترحات غير تقليدية من أجل التطوير والتنمية التي تحقق المصلحة العامة وهذا لن يأتي إلا من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل سويا وهو ما سنركز عليه في المرحلة القادمة مع وجود حكومة جديدة تسعى إل الاهتمام بكافة الملفات وعلى الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.

وقال وائل البسيوني، نائب رئيس الشعبة، إنه يتم حاليًا دراسة كافة الآراء والمقترحات من الشعبة وجمعيتها العمومية حتى نستطيع الوقوف على أفضل المقترحات التي من شأنها تحقيق المصلحة العامة ثم وضعها في ورقة عمل طبقًا للأولويات ولخطة عمل الشعبة التي تستهدف تطوير وتنمية هذا القطاع بما يتماشى مع المتطلبات العصرية الحديثة.