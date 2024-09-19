مدبولي: مصر تعود لإنتاج البترول نهاية يونيو المقبل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر سوف تعود لإنتاج البترول قبل الأزمة الاقتصادية، قبل نهاية يونيو المقبل، بنفس المعدلات الإنتاجية السابقة.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي له، أن الشريك الأجنبي عاد مرة أخرى في إنتاج مشتقات البترول وهذا يوفر فاتورة باهظة من استيراد البترول، وتم الاتفاق مع الشركاء على ذلك.

ولفت إلى أن الحكومة تجاهد لعدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى، ولن نقطع الكهرباء مجددا، وتم تأمين الشحنات من البترول لضمان تحقيق ذلك فعلا.

وأضاف أن الحكومة استخدمت 2.5 مليار دولار لعبور فترة الصيف من عدم انقطاع الكهرباء، والفترة المقبلة تحتاج إلى شحنات جديدة، وسوف نحقق ذلك.