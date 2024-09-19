غدا.. انقطاع المياه لمدة ٨ ساعات عن عدة مناطق بالجيزة

اعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتغيير عدد ٣ محابس داخل غرفة المحابس علي خط مياه الشرب قطر ٦٠٠ مم أمام قسم شرطة أبو النمرس نظرآ لتقادم المحابس الحالية .

وتوضح محافظة الجيزة أن الأمر سوف يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع مياه الشرب لمدة ٨ ساعات تبدأ فى الساعة العاشرة مساء غداً الجمعة الموافق ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة السادسة من صباح السبت الموافق ٢١ / ٩ / ٢٠٢٤ لتنفيذ الأعمال .

وتشير محافظ الجيزة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع بمركز ومدينة أبو النمرس هي (ترسا ، نزلة الاشطر، شبرامنت ، زاوية ابو مسلم ، بني يوسف).

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية فور الإنتهاء من الأعمال للتسهيل علي المواطنين.

وتنوه محافظة الجيزة ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه الصالحه للشرب لتتحرك في الأماكن المتاثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ( ١٢٥ ) لتلبية احتياجتهم عند الطلب .

كما تهيب محافظة الجيزة بالمواطنين قطاني المناطق المتأثرة بالأنقطاع ، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأنقطاع .