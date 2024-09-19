رئيس الوزراء: مصر لن تشهد انقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تجاهد لعدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى، ولن نقطع الكهرباء مجددا، وتم تأمين الشحنات من البترول لضمان تحقيق ذلك فعلا.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي له، أن الحكومة استخدمت 2.5 مليار دولار لعبور فترة الصيف من عدم انقطاع الكهرباء، والفترة المقبلة تحتاج إلى شحنات جديدة، وسوف نحقق ذلك.

ولفت إلى أنه بحلول الصيف المقبل لن نتكلف هذه الفاتورة الباهظة، وسوف ندخل 4 جيجا جديدة في قطاع الكهرباء، طاقة جديدة ومتجددة، ونعمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية في مصر، وتمت الموافقة على تدبير 7 مليارات جنيه لتنفيذ هذه المشروعات، وسوف نقوم بالربط الكهربائي مع السعودية لتبادل الأحمال، كي نعتمد على بعضنا البعض في ساعات الذروة.