هلا رشدي تطرح بوستر أغنيتها الجديدة "زنجباري"

طرحت المطربة هلا رشدي، بوستر أحدث أغانيها التي تحمل اسم "زنجباري" عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي تمهيدًا لقرب طرحها، وتتعاون في أغنية"زنجباري" مع الشاعر الغنائية نوارة سعيد.

كما تواصل هلا التحضير لمجموعة من الأغاني من المقرر طرحها خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى برنامج جديد للأطفال، كان من أخر الأغاني التي طرحتها هلا رشدي بعنوان "الخير والبركة" بالتعاون مع الفنان محمد الحلو.

وتقول كلمات أغنية الخير والبركة: «بوصل بنتي بنفسي الأيد اللي هيرعاها ويصونها، دي روحي اللي بتتاخد مني ورضيت لجل عيونها، آخر حاجة كنت اتخيلها، البيبي اللي كنت شايلها، بايديا الليلة بوصلها، لدنيا جديدة والله يعينها، والأستاذ ده بقى يهننها، أنت الخير والبركة الحب الأول أنت السند، اللي بحبه في زعله في طيبته ولما غضب وعند، صاحب الفضل بجد عليا، واللي اديله عينيا شويه، واديله أكتر منها، من تاتا تاتا وأنا ماسك أيدها، هي اللي في حضني بقعدها، رحله ومرت عمال أعيدها».

من جهة أخرى، تستعد هلا رشدي للمشاركة في بطولة فيلم سينمائي جديد، مع الفنان محمد مهران، والفنانة القديرة سوسن بدر، والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنانة بسمة، والفنان القدير صبري عبد المنعم.