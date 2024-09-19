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الخميس 19 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«هيئة الدواء» تشارك في اجتماع الصحة العالمية لبحث استراتيجية الطب التقليدي والتكميلي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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شاركت هيئة الدواء المصرية، في فعاليات الاجتماع التشاوري لخبراء منظمة الصحة العالمية، الذي أقيم في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2024، بتنظيم مشترك من قبل المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بالمملكة والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله بن عبيد العنزي، رئيس اللجنة المنظمة للاجتماع، والدكتور عبد الرحمن بن حمود الصحبي، المدير العام التنفيذي للمركز، وعدد من الخبراء من المقر الرئيسي للمنظمة في جنيف والمختصين بعدد من الدول الأعضاء.

وناقش الاجتماع المسودة النهائية من استراتيجية منظمة الصحة العالمية للطب التقليدي والتكميلي والتكاملي 2025-2034، والاتفاق عليها، وذلك بناءً على تعليقات الدول الأعضاء لتسهيل اعتماد الاستراتيجية من قبل جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين في عام 2025 وتنفيذها في الدول الأعضاء في شرق البحر الأبيض المتوسط.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز وتبادل الخبرات، وفتح قنوات الاتصال بشكل مستمر، ودعم كافة سبل التعاون مع مختلف الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية، وخاصة منظمة الصحة العالمية.

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