طلاب جامعة بني سويف الأهلية يزورون إحدى شركات صناعة وتطوير تكنولوجيا التعليم

نظمت جامعة بني سويف الأهلية تحت رعاية معالي الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، زيارة ميدانية لشركة BEDO INNOVATING لصناعة و تطوير تكنولوجيا التعليم، بمشاركة ٤٥ طالب وطالبة من كليات القطاع الهندسي و عمداء القطاعات و منسقي البرامج، واستقبل الوفد الدكتور محمد سامي رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأوضح الدكتور منصور حسن أن هذه الزيارات تأتى في إطار التوعية الشبابية لطلبة وطالبات الجامعات المصرية، والدمج بين الجانبين النظري والعملي، والارتقاء بمستوي الوعي، حيث تهدف إلى ربط الجامعة وأبنائها بالمجتمع الخارجي والمجتمع المحيط، لخلق حالة من التواصل الدائم بين الطلاب وسوق العمل والتعرف على كل ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات.

وأعرب الدكتور محمد سامي عن سعادته بالزيارة و أهدي الجامعة درع الشركة كما أهدى شهادات مشاركة للطلاب.