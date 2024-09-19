محافظ الدقهلية: طرح 37 مدرسة جديدة بـ1.2 مليار جنيه لتطوير العملية التعليمية

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهليه واللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإفتتاح عدد من المدارس بمركز ومدينة السنبلاوين بتكلفة إجمالية 22 مليون جنيه وهم مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائيه بمدينة السنبلاوين إحلال كلي علي مساحة 1,233 متر مربع بإجمالي عدد فصول 16 فصل بتكلفة 8,5 مليون جنيه، مدرسة السعيد عبدالعظيم الابتدائيه بقرية الشعلنه إنشاء جديد علي مساحة 1,850 متر مربع بإجمالي عدد 16 فصلا بتكلفة 13,5 مليون جنيه.

وجاء ذلك بحضور النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ، والمهندس مجاهد عطيه رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالدقهليه ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ، و حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

وأكد اللواء "مرزوق" أن فخامة رئيس الجمهورية يولي بناء الإنسان المصري اهتماما كبيراً لذا أطلق مبادرة (بداية لبناء الإنسان) والتي تشمل عدد من المحاور أهمها التعليم والصحه والثقافة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار "المحافظ" إلى أن الإستثمار في المواطن المصري هو الهدف الرئيسي لمبادرة رئيس الجمهورية "بدايه جديدة لبناء الانسان " لأن الإستثمار في العنصر البشري هو سر تقدم الحضارات والشعوب.

وقال اللواء "مرزوق" إن المواطن هو محور التقدم الأساسي لأي دوله والداعم الأول لها والتعليم هو اللبنة الأساسية في بناء الإنسان لأن بدون التعليم لن نجد علماء ولا مفكرين ولا منتجين.

وصرح "المحافظ" بأنه تم طرح عدد 37 مدرسه جديده بإجمالي 519 فصل تعليمي بتكلفة 1 مليار و 200 مليون جنيه لتطوير العمليه التعليميه وخدماتها بالدقهليه منها انشاء جديد وتوسعات وتطوير ورفع كفاءة.

كما أشار اللواء "مرزوق" إلى أن المجهودات المبذولة والتجهيزات لتطوير مدارس المحافظة لم أر مثلها علي مدار حياتي، مشيراً إلي أن الدقهلية محافظة متميزة بأعلامها وشعبها العريق.

ووجه "المحافظ" الشكر والتقدير لرئيس هيئة الأبنية التعليمية علي جهوده المبذولة لتطوير العملية التعليميه بالدقهلية من خلال تطوير وانشاء العديد من المدارس المتنوعه التعليم الأساسي والثانوي والمدارس التجريبية واليابانية.

وثمن اللواء "مرزوق" دور المجتمع المدني بالدقهليه الذي ضرب أروع الأمثلة في المشاركة المجتمعية في كافة القطاعات الخدمية ومنها بناء المدارس والمساجد.

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