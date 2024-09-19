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الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصر تصطدم باليابان.. جدول منافسات ربع النهائي لبطولة العالم للكراسي المتحركة

منتخب مصر
منتخب مصر
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تنطلق مواجهات ربع نهائي بطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد، غدا الجمعة، المقامة في مصر خلال الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الجاري.

وأصبح منتخب مصر على موعد مع مواجهة قوية للغاية عندما يلعب أمام اليابان الجمعة المقبل في ربع النهائي في مباراة قوية بين المنتخبين بعد المستوى المميز لهما في الدور التمهيدي.

ويلتقي منتخب البرتغال مع فرنسا في ربع نهائي البطولة، بينما يلعب منتخب البرازيل أمام الهند، فيما يتلقي المنتخب الأمريكي مع تشيلي.

وتقام جميع مباريات ربع نهائي بطولة العالم للكراسي المتحركة غدا الجمعة بصالة حسن مصطفى المغطاة المستضيفة للبطولة.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر واليابان مع الفائز من مباراة البرتغال وفرنسا، بينما يلعب الفائز من مباراة البرازيل والهند مع الفائز من مباراة تشيلي وأمريكا، وتقام جميع مباريات نصف النهائي يوم الجمعة المقبل أيضًا على أن يقام نهائي البطولة وترتيب المراكز السبت المقبل.

ربع النهائي بطولة العالم للكراسي المتحركة ربع نهائي بطولة العالم للكراسي المتحركة المقامة في مصر احمد محمدي