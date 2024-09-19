مصرع طفل على يد والده في الدقهلية بعد وصلة تعذيب

لقى طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات مصرعه بعد وصلة تعذيب على يد والده "عامل جمع خردة" بمنطقة سندوب بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وذلك بعد خلافات مستمرة مع زوجته وشكه فى كون الطفل نجله، ليلفظ الطفل أنفاسه الأخيرة متأثرا بالإصابات التي لحقت به جراء التعدي.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من مستشفى المنصورة الدولي بوصول الطفل "فتحي كامل فتحي كمال عبدالحافظ"، 3 سنوات، جثة هامدة وبه آثار تعذيب وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسم.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، وبسؤال فاطمة.ع.م"، شاهة الواقعة أكدت قيام الأب ويدعى "كامل"، 36 عاما، عامل جمع خردة ومقيم سندوب، بقيامه بالتعدي على نجله بالضرب وتعرض الطفل لوصلة تعذيب حتى فارق الحياة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط ومباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط المتهم بمواجهته اقر واعترف بارتكاب الواقعة لشكه فى سلوك زوجته ووجود خلافات مستمرة، على إثرها قام بالتخلص من نجله لشكه فى كونه نجله.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 18144 جنح قسم شرطة أول المنصورة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.