ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن ، بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18479 طن تشمل : 1479 طن سماد و 5280 طن رمل زجاجى و 363 طن علف و 4792 طن اسمنت و 895 طن ملح و 5670 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50051 طن تشمل : 427 طن اسمنت و 11871 طن حديد و 1560 طن زيت طعام و 17597 طن قمح و 1096 طن خشب زان و 17500 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر و الوارد من الحاويات 1419 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3320 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 101772 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 227039 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3933 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و شبرا ، و1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5024 حركة .

ومن جانبه، اكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس الإدارة على تمام جاهزية كافة مرافق الميناء خاصة رصيف الرورو لاستقبال السفن الخاصة بخط النقل البحري المنتظر تشغيله طبقا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل نظراً للأهمية القومية التي يتمتع بها المشروع والذي يعد بوابة لنقل البضائع المصرية خاصة الحاصلات الزراعية المصرية إلى إيطاليا ومعظم دول أوروبا مما يسهم في زيادة حركة الصادرات المصرية الى مختلف دول العالم .