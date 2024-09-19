بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري لكرة السلة والأولمبياد الخاص

وقع الاتحاد المصري لكرة السلة بروتوكول تعاون مشترك مع الأولمبياد الخاص المصري، وذلك ضمن خطوة هامة نحو تعزيز النشاط الرياضي.



جرى توقيع البرتوكول بمقر الاتحاد المصري لكرة السلة بحضور الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد، والدكتور عماد محيي الدين، رئيس قطاع الرياضة والتدريب بالاولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور باسم تهامي، مدير الاولمبياد الخاص المصري ونائبه عمرو محيي الدين الطحاوي، ومحمود الحلو المدير التنفيذي للاتحاد.

وعبر الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة عن سعادته بتوقيع برتوكول تعاون يستهدف الرياضيين والمدربين في الاولمبياد الخاص، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الرياضية وإتاحة الفرص للجميع، لافتًا إلى أن الرياضة حق للجميع بغض النظر عن قدراتهم، ويمثل أهمية الرياضة في تعزيز ثقة الرياضيين بالاولمبياد الخاص وتحسين قدراتهم البدنية والنفسية.



من جانبه أكد الدكتور باسم تهامي، مدير الاولمبياد الخاص أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية منها تعزيز دمج الرياضيين في أنشطة كرة السلة، مما يسهم في تطوير مهاراتهم وتوفير فرص تنافسية لهم ، وكذا تنظيم ورش عمل متخصصة لتطوير المهارات الفنية والتكتيكية للمدربين واللاعبين، ما يضمن تقديم أفضل مستوى من التدريب وأيضًا دعم الفعاليات الرياضية من خلال تنظيم مسابقات تستهدف الرياضيين من جميع الفئات، بما يعزز من روح المنافسة والرياضة في المجتمع، مضيفًا أن البرتوكول يعمل على زيادة الوعي بأهمية الرياضة وتأثيرها الإيجابي على حياة الرياضيين بالاولمبياد الخاص، ما يساهم في تحسين جودة حياتهم.

ويمثل هذا البروتوكول بداية عهد جديد في دعم الرياضة الشاملة في مصر، ويمهد الطريق لمزيد من الفعاليات والمبادرات التي تستهدف تمكين لاعبو الاولمبياد الخاص في المجال الرياضي.