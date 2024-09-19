أحمد عزمي يناشد "المتحدة": لا طعم للحياة بدون عمل 

كتب الفنان أحمد عزمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " أمنيته في عيد ميلاده وهي العمل في الإنتاجات الفنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال أحمد: "صباح الخير ..ومع الأيام الاولي في عام جديد من حياتي ادعو الله تعالي أن يرزقني وإياكم بنعمة الرزق والعمل واتمني أن يتيح لي الساده المسئولين عن (الشركه المتحده#) فرصه للمشاركه في أعمالهم المتميزة".

وسرد عزمي مؤهلاته الفنية وقال: "تخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحيه عام ٢٠٠٦ وشاركت في العديد من الاعمال وحصلت من خلالها علي جوائز منها علي سبيل المثال، احسن ممثل دور ثاني عن فيلم الابواب المغلقه (المهرجان القومي للسينما...احسن ممثل دور ثاني من مهرجان الاعلام عن مسلسل الجماعه ..احسن ممثل مهرجان الاسكندريه (قبلات مسروقه)، جائزه خاصه من لجنة التحكيم عن فيلم (الوعد)".

وتابع أحمد عزمي: "وخلال الأعوام الثلاثه الماضيه قدمت أعمالا في كثير من الدول العربيه ومع كبار النجوم ...مسرحية (الملك لير) مع النجم يحي الفخراني والتي عرضت في مهرجان الترفيه بالمملكه العربيه السعوديه ومسلسل (حرب الجبالي)مع الاستاذ صادق الصباح (لبنان) كما قدمت لشبكة راديو وتليفزيون العرب برنامج اعمال خالده وفيلم(المنبر) الامارات العربيه المتحده ..ومع ذلك لم يعرض علي اي عمل من الشركه المتحده".

واستطرد عزمي: "أتمني من أصدقائي وزملائي الفنانين الذين عملت معهم علي مدار حياتي مساعدتي علي التواصل مع الشركه المتحده والانضمام إلى ركب الدراما في مصرنا الحبيبة".

واختتم أحمد عزمي حديثه وقال:"لا طعم للحياة بدون عمل، ابني يكبر أمامي ولا اعلم كيف سأعينه علي مواجهة صعوبات الحياه وانا محروم من تحقيق ذاتي داخل بلدي ولا املك مهنة اخري واخشي من الموت كمدا وحزناهذا طلب ورجاء لاحد اهم واكبر المؤسسات المصريه والتي تعلي من قيمة التسامح واعطاء الفرص للشباب ..وفقكم الله الي ما فيه خير امتنا وشكرا... اعتذر للاطاله".

وينتظر أحمد عزمي عرض فيلم المنبر خلال الفترة المقبلة ويشارك في بطولة فيلم المنبر مجموعة من الفنانيين بجانب أحمد حاتم، وأبرزهم: ميدو عادل، وعمر السعيد، آيتن عامر، كمال أبو راية، سامح الصريطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف.