محافظ دمياط يستقبل ممثلي الشركة التركية للمنسوجات

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه اليوم، نور الدين أوغلو رئيس ممثلى الشركة التركية للمنسوجات وممثلى الشركة، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد.

وأكد محافظ دمياط، خلال اللقاء، اهتمام المحافظة بملف الاستثمار وتذليل أى معوقات تواجه المستثمرين بالمحافظة وخلق مناخ ملائم لتعزيز الفرص الاستثمارية وذلك فقًا لرؤية الدولة بهذا الخصوص لدفع عجلة التنمية.

واطلع المحافظ، على موقف مصنع الشركة بالمنطقة الحرة العامة بدمياط منذ ١٧ عام ، وذلك لإنتاج قماش الجينز الذى يمتلك مكانة عالية بالأسواق العالية ، حيث يصل حجم استثمارات مصنع دمياط قيمة ٦٠ مليون دولار و يبلغ عدد العمالة به ١٥٠٠ عامل وكذلك تطبيقه للمعايير البيئية كمصنع صديق للبيئة وكذلك تحقيقه لمعدلات كبيرة بالتصدير، كما اطلع على الرؤية المستقبلية لاقامة توسعات للمصنع و مستهدف زيادة التصدير لتصل إلى ١٩٠ مليون دولار وحجم العمالة ليصبح ٢٢٠٠ فرد خلال عام ٢٠٢٥.

وناقش " محافظ دمياط " خلال اللقاء آليات تعزيز التعاون بين الجانبين، حيث بحث آليات إمكانية توفير الخامات الخاصة بالتصنيع من داخل المحافظة.

وأشار محافظ دمياط، إلى أن المحافظة حريصة على تحقيق التواصل مع المستثمرين وتحقيق إستراتيجية متكاملة لتضافر الجهود و مواجهة الصعوبات و أيضًا تحقيق الأهداف الرامية نحو التنمية الشاملة والمستدامة.