وزير البترول يستعرض مشروعات "شل" في مصر وخططها المستقبلية

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاء مع سيدرك كريمرز، نائب الرئيس التنفيذي للغاز الطبيعي المسال بشركة شل، تناولا خلاله موقف أعمال ومشروعات شل في مصر بمناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر وغرب الدلتا، وخططها المستقبلية في مجال البحث والاستكشاف واهتمامها بالحصول على مناطق استكشافية جديدة ولا سيما بالبحر المتوسط في ظل المزايدة العالمية الأخيرة والفرص الاستثمارية المتاحة على بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج وفى إطار سعيها لزيادة معدلات الإنتاج، جاء ذلك خلال المشاركة بمؤتمر جازتك بمدينة هيوستن الأمريكية.

كما بحث وزير البترول سبل الإسراع من الانتهاء من تقييم مناطق غرب المتوسط بعد معالجة البيانات السيزمية وخطة وضع أول بئر بشمال كليوباترا وشمال مارينا على الإنتاج العام المالي الحالي 2024/2025، وكذا الانتهاء من تقييم مناطق عمل شل بالبحر الأحمر ووضع خطة الحفر بتلك المناطق، كما تناولا مستجدات تنفيذ المرحلة العاشرة واستمرار تنمية المرحلة الحادية عشر من اتفاقية منطقة غرب الدلتا البحرية بالمياه العميقة.

وأكد سيدرك على التزام شل الكامل بدعم قطاع البترول لاستقبال المزيد من غازات منطقة شرق المتوسط لإعادة التصدير لأوروبا، للاستفادة من دورها كأحد الشركاء في مصنع الإسالة بدمياط وفي إطار كونها مُشغل للعديد من حقول منطقة شرق المتوسط، وذلك ضمن محور عمل مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي.

حضر اللقاء المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والدكتور محمد رضوان، مدير مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.