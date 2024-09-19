البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدًا من الرهبانية الأنطونية بلبنان

استقبل البابا تواضروس الثاني، اليوم الخميس، في المقر البابوي بالقاهرة، وفدا من الرهبانية الأنطونية المارونية بلبنان، برئاسة الأب بشارة إيليا المدبر العام للرهبانية، والأب شربل بوعبود، مدير المعهد الفني الأنطوني في بيروت، ونقيب الأيقونغرافين في لبنان، والأب فرانسيس الجرماني، أحد رهبان الرهبانية الأنطونية.

وخلال اللقاء تحدث البابا عن الرهبنة القبطية، التي انتشرت منها الرهبنة للعالم كله، والأنظمة الرهبانية القبطية، وعن الكنيسة القبطية وتاريخها، كما اطمأن منهم على الأحوال بصفة عامة في لبنان البلد الشقيق.

تأتي زيارة وفد الرهبانية الأنطونية للبابا للتعارف ونوال البركة، وذلك في إطار زيارتهم الحالية لمصر التي شملت زيارات لعدد من الكنائس والأديرة إلى جانب بعض الأماكن الأثرية المصرية.