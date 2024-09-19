في إطار مبادرة بداية.. محافظ القليوبية يكرم 15 يتيمًا بدار البنين والبنات ببنها

كرم، اليوم، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية 15 من الأبناء الأيتام بدار البنين والبنات بمدينة بنها على تفوقهم العلمي والدراسي، وذلك في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان.

وأكد "عطية"، في كلمته خلال حفل تكريم الطلاب على أهمية التعليم ودوره في بناء المجتمع، مشيراً إلى أن دعم ورعاية الطلاب المتفوقين، وخاصة الأيتام، هو واجب وطني، كما وجه الشكر لدار البنين على جهودها في رعاية الأيتام وتوفير بيئة تعليمية محفزة لهم.

من جانبه، أعرب الأيتام المكرمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمحافظ القليوبية على هذا التكريم، مؤكدين أن هذا التقدير سيزيدهم عزيمة وإصراراً على تحقيق المزيد من النجاحات.

وجاء هذا التكريم بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ وأميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

تكريم الطلاب

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