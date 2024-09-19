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الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

في إطار مبادرة بداية.. محافظ القليوبية يكرم 15 يتيمًا بدار البنين والبنات ببنها

تكريم الطلاب الأيتام
تكريم الطلاب الأيتام
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كرم، اليوم، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية  15 من الأبناء الأيتام بدار البنين والبنات بمدينة بنها على تفوقهم العلمي والدراسي، وذلك في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان.

وأكد "عطية"، في كلمته خلال حفل تكريم الطلاب على أهمية التعليم ودوره في بناء المجتمع، مشيراً إلى أن دعم ورعاية الطلاب المتفوقين، وخاصة الأيتام، هو واجب وطني، كما وجه الشكر لدار البنين على جهودها في رعاية الأيتام وتوفير بيئة تعليمية محفزة لهم.

من جانبه، أعرب الأيتام المكرمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمحافظ القليوبية على هذا التكريم، مؤكدين أن هذا التقدير سيزيدهم عزيمة وإصراراً على تحقيق المزيد من النجاحات.

وجاء هذا التكريم بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ وأميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

تكريم الطلاب

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المهندس أيمن عطية الطلاب المتفوقين بداية جديدة لبناء الإنسان مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان محافظ القليوبية