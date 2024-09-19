محافظ المنوفية يتفقد الموقف النموذجي وسوق الجملة الجديد ببركة السبع

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة بركة السبع، تفقد خلالها الأعمال الإنشائية للموقف النموذجي الجديد بجملة استثمارات 20 مليون جنيه للارتقاء بجودة الحياة المعيشية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، جاء ذلك بحضور وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

وتابع المحافظ أعمال المرحلة الأولى للموقف النموذجى والمحلات التجارية بالدور الأرضى وسوق الجملة النموذجى بالدور الثانى علوى والذى يعد نقلة حضارية للأهالي والقضاء على الأسواق العشوائية واستيعاب حجم المركبات التي تعوق حركة السير في الشارع نظرا لعدم وجود موقف لسيارات شبين الكوم – بركة السبع ، حيث يضم سوق الجملة باكيات ومظلات ومبنى إداري ودورات مياه فضلاً عن تزويده بشبكة حريق وأعمال كهرباء حديثة ، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المظهر العام ،موجهاً بتسريع معدلات الأداء وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للانتهاء من كافة الأعمال وفق البرنامج الزمنى المقرر وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لاستغلال الأصول الغير مستغلة وتعظيم الموارد الذاتية.

وخلال جولته، تفقد محافظ المنوفية مشروع صرف صحي طوخ طنبشا ببركة السبع بتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه ، تنفيذ شركة النصر للمباني والإنشاءات (إيجيكو) ، والذي يتكون من 2 محطة (رئيسية – فرعية ) وشبكات انحدار وخطوط طرد لخدمة 19 ألف مواطن.

وتفقد المحافظ محطة رفع صرف صحي طوخ طنبشا الفرعية ، وإستمع إلي شرح تفصيلى عن الأعمال الإنشائية بالمحطة ومكوناتها ونسب التنفيذ ، حيث تم تنفيذ الاعمال المدنية بنسبة 90% والاعمال الكهروميكانيكية بنسبة 90% وشبكات الانحدار بطول إجمالي 8 كم بنسبة 90% وكذا خط الطرد بطول إجمالي 1،2 كم بنسبة 95%، وتم عمل تجارب التشغيل للمحطة الرئيسية ، وأكد المحافظ أنه سيقوم بزيارة ميدانية أخري للمشروع الأسبوع القادم لتفقد محطة رفع صرف صحي طوخ طنبشا الرئيسية للوقوف علي حجم الأعمال ، موجهاً بضرورة تضافر وتسريع معدلات الأداء وتذليل المعوقات لسرعة دخولها الخدمة ، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا للنهوض بقطاع البنية التحتية ولا سيما مشروعات الصرف الصحي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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