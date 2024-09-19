محافظ البحيرة تفتتح مشروع الصرف الصحي بقرية الجدية برشيد| صور

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، منذ قليل، مشروع الصرف الصحي بقرية الجدية برشيد، والذي يُعد أحد أبرز المشروعات الخدمية الهامة التي تم افتتاحها اليوم لخدمة مواطني المحافظة، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والتي انطلقت صباح اليوم بمدينة رشيد، وبالتزامن مع إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وحضر الافتتاح الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، واللواء مهندس إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،

ويهدف المشروع إلى تحسين خدمات الصرف الصحي بقرية الجدية، بطاقة استيعابية تصل إلى 3.5 ألف متر مكعب يوميًا، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 70 مليون جنيه.

وأطلقت محافظ البحيرة، شارة البدء وتشغيل محطة الجدية، وأجرت جولة تفقدية بالمشروع شملت محطة الرفع، وخط الطرد بطول 6 كيلومترات، وشبكة الانحدار بطول 9 كيلومترات، حيث تم تسليم جزء من الشبكة بطول 4 كيلومترات، وجارٍ استكمال باقي الأعمال لتغطية احتياجات القرية بالكامل، حيث يستفيد من المشروع حوالي 21,000 نسمة.

محافظ البحيرة: تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات من أولويات الدولة المصرية

وأكدت الدكتورة جاكلين، في تصريحات صحفية، أن تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات أساسية عالية الجودة يمثلان أولويات للدولة المصرية، مشيرةً إلى أن هذه المشروعات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة لسكان المحافظة.

من جانبها، أشار اللواء إيهاب خضر، إلى أنه سيتم الانتهاء من كافة مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب الجاري تنفيذها في البحيرة وفق الخطط الموضوعة، مؤكدًا على التزام الدولة بمبادرة "حياة كريمة" وتنفيذ كافة المشروعات الخاصة بالمبادرة.

حضر الافتتاح اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس، السكرتير المساعد، والعميد أركان حرب حسام شبل، المستشار العسكري، والدكتورة رشا فوزي مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات والمهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة واللواء ياسر الدوميني، رئيس مركز ومدينة رشيد وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية.

يذكر أن محافظة البحيرة شهدت الانتهاء من 90 مشروعًا في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية تتجاوز 7 مليارات جنيه، من بينها 27 مشروعًا لمياه الشرب و63 مشروعًا للصرف الصحي، فيما يجري تنفيذ 42 مشروعًا آخر بتكلفة 3.244 مليار جنيه.



