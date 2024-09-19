ads
الخميس 19 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المنتخبات الكبرى تحتفظ بمواقعها في التصنيف الشهري للفيفا

فيفا
فيفا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، التصنيف الشهري للمنتخبات، والتي احتفظت فيها المنتخبات الكبرى بالصدارة كما هي.

وأعلن الفيفا عبر موقعه الرسمي، حفاظ المنتخب الأرجنتيني على صدارة التصنيف العالمي، واحتفاظ المنتخبات الكبرى بمواقعها في القائمة.

واعتمد الاتحاد الدولي "فيفا"، على نتائج 184 مباراة دولية للمنتخبات على مدار شهر سبتمبر الماضي، ولم يشهد أيضًا تعديلًا على أول 15 منتخبًا في التصنيف.

وأوضح فيفا أن منتخب الأرجنتين بطل العالم ووصيفه فرنسا أصبحا مهددين بالصعود الصاروخي لمنتخب إسبانيا بطل أوروبا ووصيفه إنجلترا بفضل النتائج القوية لهما.

وجاء تصنيف المنتخبات، كالتالي:
1- الأرجنتين
2- فرنسا
3 إسبانيا
4- إنجلترا
5- البرازيل 
6- بلجيكا 
7- هولندا
8- البرتغال
9- كولومبيا
10- إيطاليا

المنتخبات الكبرى تصنيف المنتخبات “فيفا” فيفا الاتحاد الدولى لكرة القدم