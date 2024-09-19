المنتخبات الكبرى تحتفظ بمواقعها في التصنيف الشهري للفيفا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، التصنيف الشهري للمنتخبات، والتي احتفظت فيها المنتخبات الكبرى بالصدارة كما هي.

وأعلن الفيفا عبر موقعه الرسمي، حفاظ المنتخب الأرجنتيني على صدارة التصنيف العالمي، واحتفاظ المنتخبات الكبرى بمواقعها في القائمة.

واعتمد الاتحاد الدولي "فيفا"، على نتائج 184 مباراة دولية للمنتخبات على مدار شهر سبتمبر الماضي، ولم يشهد أيضًا تعديلًا على أول 15 منتخبًا في التصنيف.

وأوضح فيفا أن منتخب الأرجنتين بطل العالم ووصيفه فرنسا أصبحا مهددين بالصعود الصاروخي لمنتخب إسبانيا بطل أوروبا ووصيفه إنجلترا بفضل النتائج القوية لهما.

وجاء تصنيف المنتخبات، كالتالي:

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3 إسبانيا

4- إنجلترا

5- البرازيل

6- بلجيكا

7- هولندا

8- البرتغال

9- كولومبيا

10- إيطاليا