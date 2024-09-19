نجاح إدارة السجل المدني بالوادي الجديد في توفير خدمات جديدة بمركز باريس

أعلنت إدارة السجل المدني بمحافظة الوادي الجديد، بقيادة العميد أحمد منصور آدم، اليوم الخميس، بدء تشغيل خدمات التصوير والاستخراج لبطاقات الرقم القومي بفرع السجل المدني في مركز باريس، اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري.

يأتي هذا القرار في إطار التخفيف على أبناء مركز باريس وقراه من مشقة السفر إلى مقر السجل المدني بحي الأمل بمدينة الخارجة، حيث كان عليهم سابقًا قطع مسافات طويلة للحصول على الخدمات المتعلقة بالأوراق الثبوتية.

تشمل الخدمات الجديدة، التي سيتم توفيرها في فرع مركز باريس، جميع المعاملات المتعلقة باستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي، ما يعزز من سهولة الحصول على هذه الوثائق الضرورية، خاصةً في المناطق النائية والبعيدة.

وأكدت إدارة السجل المدني بالوادي الجديد، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات محمود توفيق، وزير الداخلية، التي تهدف إلى تسهيل وتيسير الخدمات الشرطية للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم. وأشاد بالدور البارز الذي يقوم به اللواء محمد حامد، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، في متابعة وتنفيذ هذه التوجيهات، لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية لتطوير منظومة السجل المدني وتحديث خدماتها بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والاحتياجات الملحة للمواطنين في المناطق النائية.