تفجيرات لبنان.. ماجي بو غصن: الله يشفي الجرحى ويحمي بلدي وناسي وأهلي

عبرت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن عن حزنها بعد تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية الأخيرة التي قامت بها إسرائيل وتوفى على إثرها 32 شهيدا على مدار اليومين الماضيين طبقا لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.

وكتبت ماجي عبر حسابها على تطبيق "إكس":"بهالنهار أكتر أمنية بتمناها هيّي أمنية كل لبناني.. الخلاص لوطننا ‎لبنان اللي عم يقدّم شهداء.. شي بيحرق القلب.. الله يشفي الجرحى ويحمي بلدي وناسي وأهلي".

يشار إلى أن ماجي بو غصن جسدت مؤخرا دور البطولة في مسلسل "ع أمل" بشخصية الإعلامية يسار وشارك في البطولة إلى جانبها كل من بديع أبو شقرا، عمار شلق، مهيار خضور، كارول عبود، وهو من تأليف نادين جابر، وإخراج رامي حنا.

وتستعد ماجي لبدء تصوير مسلسلها الجديد المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، وكتبت عنه عبر حسابها على "اكس":"طيب أنا مغرومة بالمسلسل الجديد والقصة والأحداث وكل شيء، لا أستطيع الانتظار لمشاركة بعض الأخبار الجيدة معكم"، اكتبوا لي اقتراحات أسماء لمسلسل رمضان، لو تعرفوا شيء عن القصة".

المسلسل الجديد لماجي تكتبه نادين جابر، ومن إخراج فيليب أسمر.