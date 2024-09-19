المتحدة للرياضة تعلن عن حفل تسليم درع الدوري للنادي الأهلي

تنظم الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيى لطفى، وسيف الوزيري، نائب رئيس الشركة، بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة احتفالية تسليم درع الدوري للنادي الأهلي يوم السبت المقبل عقب مباراة جورماهيا الكيني.

وتنقل قناة أون تايم سبورت مبارة الأهلي وجورماهيا الكيني في إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقي، ثم يعقبها حفل تسليم درع النادي الأهلي.

وأوضحت الصفحة الرسمية للمتحدة للرياضة على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه بعد أن قدم الأهلي موسمًا استثنائيًا، حان الوقت للاحتفال احتفالية تسليم درع الدوري بعد مباراة الأهلي وجورماهيا يوم السبت الموافق 21 سبتمبر في ستاد القاهرة الدولي.