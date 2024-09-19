محافظ البحيرة تفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى رشيد بتكلفة 10 ملايين جنيه

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، منذ قليل وحدة العناية المركزة بمستشفى رشيد بتكلفة 10 ملايين جنيه، في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، والتي تعمل بقوة 23 سريرا و مكونه من جناحين بكل جناح 11 سريرا وسرير عزل، والوحدة مجهزة بأحدث الأجهزة منها جهاز أشعة متنقل وجهاز أشعة موجات صوتية متنقل وصيدلية بالعناية.

محافظ البحيرة تتفقد مستشفي رشيد

وتفقدت محافظ البحيرة، مستشفي رشيد المركزي للاطمئنان على مدى جودة الخدمات المقدمة للمرضى المترددين على المستشفى وتقديم كافة سبل الدعم لهم والتأكد من مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تفقدت المعمل الخاص بالمستشفى وعددا من الأقسام والعيادات الخارجية وتابعت انتظام العمل وصحة المرضى.

وأشادت محافظ البحيرة بمستوى النظافة والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكذا انتظام العمل داخل كافة أقسام المستشفى، ووجهت العاملين بحسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفى وضرورة تواجد الأطقم الطبية على مدار اليوم.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة العمل على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالتنسيق بين كافة الهيئات والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني.

كما أشادت محافظ البحيرة بدور المبادرات والمشاركات المجتمعية التي تعمل جنبًا إلى جنب مع أجهزة المحافظة التنفيذية في دعم الجهود التنموية التي تتم في شتى القطاعات والمجالات وتقديم كافة الخدمات للمواطنين والتي يأتي على رأسها القطاع الصحي.

رافق محافظ البحيرة خلال الجولة والافتتاح الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، كامل غطاس، السكرتير المساعد والعميد أركان حرب حسام شبل، المستشار العسكري، الدكتورة رشا فوزي، مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات، والدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والدكتور عبد الوهاب على منسى، مدير المستشفى وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية.

كما شهدت محافظ البحيرة الملتقى الكشفي لفرق الجوالة 2024 بمركز شباب رشيد، وذلك ضمن احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي الذي يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام.

وتفقدت محافظ البحيرة الفرق المشاركة في إقامة الخيام وأماكن الإقامة للفرق وكل ما يلزم المعسكر من تجهيزات وأعمال فنية تم تدريب الشباب عليها ضمن أنشطة الجوالة التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بمراكز الشباب.

ويتضمن الملتقى ورش عمل، أنشطة عملية، وعروض مميزة من الفرق المشاركة باعتبارها فرصه مناسبة لتعزيز وبناء شبكة قوية من القادة الكشفيين.

معرض المنتجات اليدوية التابع لنادي الفتاة بمركز شباب رشيد

كما شهدت الدكتورة جاكلين عازر تدريب عملي لكيفية التدخل السريع في حالة التعرض لأي طوارئ، وتفقدت عرض لفرقة الجوالة، بالإضافة إلى تفقد وحدة التدريب المتنقل التابعة لمبادرة حياة كريمة لتعليم السيدات الحياكة وكذلك معرض المنتجات اليدوية التابع لنادي الفتاة بمركز شباب رشيد حيث يضم مصنوعات يدوية وخزفية.

وأكدت محافظ البحيرة أن الملتقى يساهم في مشاركة طلاب المدارس وغير الكشفيين في اتخاذ وصناعة القرار الكشفي، وتحقيق أهداف الحركة الكشفية في قانونها، وأسسها، وطريقتها، كما يعد فرصة لترسيخ أواصر الصداقة، وتبادل الخبرات بين القيادات الكشفية مما يكون له أثرًا إيجابيًا في إثراء المعارف والمهارات.

كما شهدت الدكتورة جاكلين عازر العرض الحركي بمشاركة الأطفال من سن 6 سنوات ضمن المشروع القومي للموهبة الحركية كأحد الآليات التي تتخذها وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم لتحقيق التفوق الرياضي، كما شهدت عرض مسرحي لفريق أبناء مركز رشيد.