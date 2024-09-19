صعود جماعى لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 33.4 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 2.092 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.96%، ليغلق عند مستوى 30,937.69 نقطة، وارتفع مؤشر "EGX TR" بنسبة 1.94%، ليغلق عند مستوى 13,411.14 نقطة.

كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 7,100.28 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.82%، ليغلق عند مستوى 10,169.55 نقطة.

وصعد مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 2.63%، ليغلق عند مستوى 2,955.5 نقطة، وارتفع مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.84%، ليغلق عند مستوى 6,031.61 نقطة، كما ارتفع مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 1.99% ليغلق عند 37,910.61 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الإتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 10.1 مليون جنيه، و 427.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 437.8 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 5.5 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 871.9 مليون سهم، من 103.5 ألف صفقة منفذة.