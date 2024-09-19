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الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تفجيرات لبنان.. نجوى كرم: مكتوب لهالبلد أنو ما يكون عندو بكرا

نجوى كرم
نجوى كرم
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عبرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن حزنها بعد تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية الأخيرة التي قامت بها إسرائيل وتوفى على إثرها 32 شهيدا على مدار اليومين الماضيين طبقا لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.

وكتبت نجوى عبر حسابها على تطبيق "إكس":'مكتوب لهالبلد انو ما يكون عندو بكرا!!!ما إلنا غير رحمتك يا ربّ حتى تتحنّن على لبنان وشعبو وتريّح نفس الشهدا وتشفي جميع الجرحى..تقبّل يا ربّ دعاءنا".

من جهة أخرى بدأت نجوى مؤخرا تصوير الجزء السابع من برنامج "آرابز جوت تالنت" في الرياض، وشاركت الجمهور إطلالتها ضمن كواليس البرنامج.

وتتكون لجنة تحكيم الموسم الجديد من البرنامج من باسم يوسف الذي يشارك لأول مرة في البرنامج كعضو لجنة تحكيم، إضافة إلى نجوى كرم، وناصر القصبي.

تفجيرات لبنان نجوي كرم مكتوب لهالبلد بكرا