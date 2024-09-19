لبنان يشهد تحليقًا كثيفًا للطيران الحربي الإسرائيلي

قال أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من جنوب لبنان، إنّ الجنوب اللبناني يشهد حالة من التصعيد وخاصة مع سلسلة غارات جوية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم، موضحا أنّ الاحتلال استهدف الكثير من المناطق في القطاع الشرقي والأوسط والغربي للجنوب اللبناني، وتكررت الغارات أكثر من مرة، وتحديدا في بلدة ميس الجبل التي تعرضت إلى غارتين، فضلا عن عمليات القصف المدفعي التي استهدفت بلدات كثيرة في القطاع الأوسط.

وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أنّ المعلومات الأولية عن القصف الإسرائيلي بالجنوب اللبناني تشير إلى أنّ الغارات الجوية لم تسفر عن خسائر بشرية، ولكن استهدفت مواقع يظن الاحتلال الإسرائيلي أنّها تابعة لحزب الله الذي يستخدمها من أجل تنفيذ عملياته ضد إسرائيل.

وواصل مراسل «القاهرة الإخبارية» أنّ هناك تحليقا كثيفا للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء الجنوب اللبناني طوال الساعات الأولى من اليوم، مشيرا إلى أنّ حزب الله اللبناني أعلن تنفيذ عملية تجاه موقع المرج العسكري الإسرائيلي في الجهة المقابلة للقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني.