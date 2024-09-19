البلشي: تدشين موقع للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه تم تدشين موقع للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، وتعكف لجان المؤتمر في وضع الخطة العامة له.

وأكد «البلشي» في تصريحات لمحرري النقابة، أن القائمين على اللجان يجتمعون حاليًا لوضع البرنامج وتحديد موعد المؤتمر، الذي سيعلنون عنه فور الاتفاق عليه.

‎وكان مجلس نقابة الصحفيين قد قرر اختيار الدكتور وحيد عبد المجيد أمينًا عامًا للمؤتمر العام السادس للصحفيين، كما قرر المجلس اختيار: عبد الله عبد السلام منسقًا للجنة مستقبل الصحافة، وعبد الفتاح الجبالى منسقًا للجنة اقتصاديات الصحافة، ومحمد بصل منسقًا للجنة التشريعات والحريات.