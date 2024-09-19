وزير الطيران يبحث مع مسئولي شركة صينية تطوير منظومة المطارات المصرية

التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بوفد من الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC)، إحدى أكبر شركات المقاولات والاستثمارات على مستوى العالم،وذلك تماشياً مع توجهات الدولة المصرية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الخطط التنموية التى تنفذها الدولة، وفي إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها وزير الطيران المدني مع مسئولى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مشروعات البنية التحتية لتحسين مستوى الخدمات للمسافرين عبر المطارات المصرية .

ويأتي هذا اللقاء في إطار عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين ، وفي أعقاب الاجتماعات التنسيقية التي أقيمت مؤخراً على هامش قمة منتدى التعاون الصيني- الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين بين الحكومة المصرية والجانب الصينى .

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين قطاع الطيران المدني المصري والشركة الصينية بشأن المشروعات ذات الصلة والمرتبطة بتطوير بعض المطارات المصرية؛ إذ قدم الجانب الصيني عرضاً توضيحياً عن التصميمات و الافكار المقترحة لتطوير مطارى القاهرة والغردقة الدوليين، والتي من شأنها الإرتقاء بمنظومة المطارات المصرية لتضاهي كبرى المطارات العالمية من حيث جودة وتنوع الخدمات المقدمة بها.

وفى هذا السياق أشاد وزير الطيران المدني بعلاقات التعاون المشتركه بين الجانبين ، معربا عن تقديره للدور الكبير للشركة الصينية في تنفيذ عدد من المشروعات القومية داخل مصر لما لها من خبرات دولية فى مجال البناء والتشييد، مشيرًا إلى حرص وزارة الطيران المدني على دراسه جميع المقترحات والتصميمات المقدمة من الجانب الصيني بدقة وشمول، وكذلك بحث سبل التوافق بشأن الخطوات المستقبلية المتعلقة بهذه المشروعات للإسهام في تحقيق الأهداف المرجوة للقطاع .

ومن جانبه، أعرب الوفد الصيني عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا أهمية وعمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين ونجاح الشراكات السابقة بين الشركه الصينية والمشروعات التنموية بالدوله المصريه، وأشار الوفد إلى مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة كنموذج ناجح للتعاون بين الجانبين.

كما أكد الوفد الصيني على استعداد الشركة لتقديم الدعم والخبرات اللازمة لتنفيذ المشروعات الطموحة داخل قطاع الطيران المدني المصري؛ ما يعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية واستثمارية جاذبة.