مقتل سائق على يد عامل وأبنائه بشبرا الخيمة

أقدم عامل وأبناؤه على قتل سائق توك توك طعنا بسبب خلافات الجيرة، بمنطقة عزبة رستم بشبرا الخيمة، وبالعرض على اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية أمر بسرعة ضبط المتهم وتقديمه للنيابة العامة للتحقيق معه.

والبداية عندما تلقى اللواء محمد السيد مدير الادارة العامة لمباحث القليوبية اخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث المديرية يفيد بتلقي قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغا يفيد بقتل شاب علي يد جيرانه، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلي مكان الواقعة وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس المباحث تبين أن سبب ارتكاب الواقعة أن الشاب المجني عليه كان في مشاجرة مع والدته وظن الجيران أن المجني عليه يقوم بسبهم فقاموا بالتعدي عليه طعنا بـ 15 طعنة بسبب خلافات سابقة بينهم.

كما تبين أن الشاب المجني عليه يدعى "إبراهيم .م" 30 عاما يعمل سائق توك توك، وان المتهمين عامل وابناؤه وهم: "محمود.ع" و"أحمد.م" و"إسلام.م".

وتمكن المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث قسم ثان شرطة شبرا الخيمة والرائد أحمد الشامي، والنقباء إبراهيم خضر، ويوسف حمدي وأمير عز الدين معاوني رئيس المباحث من ضبط المتهم ويدعى "محمود.ع" وجاري ضبط باقي المتهمين، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.