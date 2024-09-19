دوري الأبطال.. تعرف على التشكيل المتوقع لموناكو أمام برشلونة

يستضيف فريق موناكو الفرنسي، في تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس، نظيره برشلونة الإسباني، وذلك على ملعب "لويس الثاني"، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يخوض موناكو اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كون.

خط الدفاع: فانديرسون - كيرير - ساليسو - كايو هنريكي.

خط الوسط: لامين كامارا - زكريا - أكليوشي - مينامينو.

خط الهجوم: إلياس بن صغير - إمبولو.

ويسعى آدي هوتر، المدير الفني لفريق موناكو الفرنسي، لتجنب الوقوع ضمن قائمة ضحايا برشلونة، وإيقاف صحوة الفريق الكتالوني على عتبة ملعب "لويس الثاني".