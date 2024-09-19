مدير المسرح العربي يعلن خامس ورش المهرجان في دورة النجم كريم عبد العزيز

أعلن الفنان محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربى، خامس ورش الدورة الخامسة، وهي ورشة الارتجال، والتي يقدمها الدكتور جمال ياقوت، وتحمل هذه الدورة من المهرجان اسم الفنان كريم عبد العزيز، وهو المهرجان التابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية.

ويقام تحت رعاية الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون واشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية.

وفيما يلي نبذة تعريفية عن الدكتور جمال ياقوت

يشغل الدكتور جمال ياقوت منصب رئيس قسم الإخراج والوسائط المتعددة بالمعهد العالي لفنون الطفل بأكاديمية الفنون بالقاهرة، وهو أستاذ التمثيل والإخراج والإنتاج المسرحي بقسم الدراسات المسرحية بكلية الآداب – جامعة الإسكندرية، ومنتدبًا للتدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، وهو الرئيس السابق لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وأخرج ما يزيد عن مائة عرضًا مسرحيًا، وحصلت عروضه على العديد من الجوائز منها أفضل مخرج صاعد وأفضل مخرج وأفضل عرض في المهرجان القومي للمسرح المصري، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في الإخراج المسرحي عن عرض "القصة المزدوجة للدكتور بالمي"، وجائزة الدولة للتفوق عام 2022، وهو متخصص في مجال "الإنتاج المسرحي"، حيث تخرج في كليتي التجارة عام 1986، والآداب – قسم المسرح عام 2004، وأعد رسالة الدكتوراه بعد دراسات تحليلية لنظم الإنتاج في إنجلترا، وفرنسا، والسويد، ومصر.

وشارك في العديد من المؤتمرات المسرحية في مصر وخارجها، وعمل بالتدريب في الكثير من الورش التدريبية للكبار والأطفال في مجالات التمثيل، والإخراج، والكتابة المسرحية، والحكي المسرحي، والارتجال، والإنتاج المسرحي، في اليونان وألمانيا، كما درب في ورش مسرح الطفل التي تنظمها مدرسة كريشين للفنون والتي تقدم نتاجها بعروض موجهة للأطفال، ونشر له 57 كتاب متنوع بين الدراسات الأكاديمية المتخصصة في المسرح، والنصوص المسرحية الموجهة للأطفال والكبار، بالإضافة لإعادة كتابة مجموعة من النصوص العالمية ونشر مجموعة من الدراسات والأبحاث والمقالات النقدية المنشورة في الجرائد المتخصصة ونشرات المهرجانات المسرحية، وأسس فرقة Creation Group المستقلة في 2004، كما أسس "مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي - مسرح بلا إنتاج" في مايو 2008، ويعد المهرجان لتقديم دورته رقم (14) في سبتمبر 2024، وشارك بوصفه عضوًا - أو رئيسًا - للجان تحكيم في الكثير من المهرجانات المصرية والعربية منها مهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس، وقد زار الكثير من دول العالم، للمشاركة المهرجانات الدولية وتم تكريمه مرات كثيرة في مصر وخارجها.

يذكر أن محافظة الإسكندرية تحتضن المهرجان، فى الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل وسوف يضم المهرجان 5 عروض مسرحية، تتنافس علي جوائز الدورة الخامسة، وتقام العروض علي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، علي أن يقام حفلي إفتتاح وختام المهرجان في دار الأوبرا المصرية ، أوبرا سيد درويش وتقام علي هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة، و يُكرم المهرجان هذا العام عدد من الفنانين تقديرا لإسهاماتهم المميزة فى عالم المسرح والفن، بالإضافة لوجود عديد من المفاجأت، سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال فترة فعاليات المهرجان، وسيتم الإعلان عن أسماء المكرمين، ولجان التحكيم في وقت لاحق.