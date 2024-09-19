60 مليون جنيه لتمويل 896 مشروعًا صغيرًا في دمياط

تابعت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط ، انجازات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتعرف على الأنشطة والخدمات التي يقدمها الجهاز لأهالي المحافظة خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أغسطس الماضى ، حيث جاء ذلك خلال لقائها اليوم مع حسام شبكة، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة.

واطلعت المهندسة شيماء الصديق، على خدمات وحدة تقديم الخدمات، حيث تم إصدار عدد 64 رخصة مؤقتة جديدة و 37 رخصة توفيق أوضاع و 133 شهادات تصنيف و 132 شهادات مزايا.

كما تم استصدارعدد 3 بطاقة ضريبية و استصدار عدد 18 شهادة تأمينات الاجتماعية.

واطلعت على خدمات التسويق والمعارض والتدريب حيث تم الاشتراك في عدد 6 معارض داخلية، باجمالي عدد 89 عارضا، منهم 1 مرحلة لمعرض صنع في دمياط بإجمالي 72عارضا، حققت مبيعات أكثر من 52 مليون جنيه.

كما تم إقامة عدد 9 ندوه تعريفية عن أنشطه الجهاز وتم تنظيم عدد 3 دورة تدريبية بالتعاون مع شركاء التنمية.

كما تابعت "نائب محافظ دمياط" الخدمات المالية المقدم من الجهاز لأهالي المحافظة، حيث تم تمويل 896 مشروعًا بإجمالي 60.627.850 جنيه لتوفير فرص عمل تصل إلى 3404 فرصة، وتم عرض تعريفي عن الخدمات والأنشطة غير مالية التي يقدمها الجهاز في ضوء قانون رقم 152 لسنة 2020، وكذلك الإنجازات والخدمات التي تمت ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأوضح حسام شبكة، أن الجهاز يتيح تمويل للمشروعات المختلفة بشروط ميسرة وفائدة مناسبة حسب الاحتياج طبقا للضوابط المقررة و المساهمة في استخراج مستندات المشروع كالسجل التجارى والبطاقة الضريبية، إصدار رخصة تشغيل لمدة سنة يمكن تجديدها لسنة أخرى بإجراءات مبسطة ورسوم إصدار مخفضة، وذلك للمشروعات الجديدة.

إلى جانب توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية والتي تعمل قبل ١٥ يوليو ۲۰۲۰ وإصدار رخصة تصل إلى 5 سنوات لحين انتهائها من توفيق الأوضاع و سيتم إتاحة الاشتراك في برامج تدريب ريادة الأعمال التي يقيمها الجهاز، توفير الدعم الفني اللازم والاستشارات والمعلومات التي يمكن أن يحتاجها أصحاب المشروعات، توفير دراسات الجدوى الاسترشادية للمشروعات المتميزة بالإضافة الى مساعدة أصحاب المشروعات في عمل دراسات الجدوى الخاصة بهم،استخراج شهادتي التصنيف والمزايا لهذه المشروعات، والتي تمكنها من التمتع بحوافز قانون ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰ ،تنفيذ دورات تدريبية تلبي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وناقشت "نائب المحافظ" خطة الجهاز للمشاركة بالمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان” لتقديم خدمات الجهاز بكافة المناطق، ودعت نائب المحافظ، الجهاز بتبني الأفكار الخاصة بمشروعات ريادة الأعمال لاستكشاف الأفكار الجديدة لدى الشباب، وكيفية تبنيها إلى أن تصل إلى مشروع ناجح يصب إلى سوق العمل، مما يساعد في دعم خدمات المجتمع، وبهدف تحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات وخدمات قابلة للتنفيذ والتطوير وذات قيمة اقتصادية واجتماعية.