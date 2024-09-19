بعد طلب الدفاع.. نظر محاكمة اللاعب أحمد المحمدي داخل غرفة المداولة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم، نظر جلسات محاكمة، أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري، وشقيق نجم الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي، في اتهامه باغتصاب فتاة في دولة قطر، داخل غرفة المداولة.

وطلب دفاع المتهم، أثناء استجواب هيئة المحكمة له، في الاستماع إلي أقواله فى المداولة قائلًا: استأذن هيئة المحكمة الموقرة في الاستماع إلي أقواله أثناء المداولة.

وشهدت بداية الجلسة حضور المتهم داخل قفص الاتهام، مرتديًا الكمامة، كما حضرت والدته وبعض أسرته داخل قاعة المحكمة.

تعقد الجلسة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار وائل زهران وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام.

وقررت نيابة وسط القاهرة، قبل وقت سابق، إحالة اللاعب أحمد ياسر المحمدي، لاعب الريان القطري، وشقيق نجم الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي، على خلفية اتهامه بالاعتداء على فتاة قطرية في دولة قطر للمحاكمة.

بداية الواقعة عندما اتهمت فتاة قطرية اللاعب أحمد ياسر المحمدي بالاعتداء عليها، إذ ألقت السلطات القطرية القبض عليه، وأخلي سبيله، وأصدر الإنتربول مذكرة بالقبض على اللاعب، شقيق حسين ياسر المحمدي لاعب الأهلي والزمالك السابق، ليقرر بعدها العودة إلى مصر، لتقرر الجهات القضائية في دولة قطر مخاطبة الإنتربول من أجل مخاطبة الجهات الأمنية المصرية، لإلقاء القبض عليه، لاستكمال التحقيقات على خلفية اتهامه بالاعتداء على فتاة جنسيًا.

وجاءت أقوال أحمد ياسر المحمدي في التحقيقات؛ إذ نفى اللاعب الاتهامات الموجهة إليه بشأن التعدي على فتاة جنسيا، مشيرا إلى أنه تفاجأ بتقديم فتاة قطر بشكوى، وأكد أنه على علاقة بها بشكل فعلي، ولكنه لم يقم باغتصابها حسبما قالت الفتاة.

وتتواصل التحقيقات خلال الأيام المقبلة بشأن معرفة التفاصيل الخاصة بهذه القضية، حيث اتخذت النيابة العامة قرارًا بحبس أحمد ياسر المحمدي لاعب الزمالك، بشأن الاتهامات الموجهة حول اغتصاب فتاة في دولة قطر منذ عامين.

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