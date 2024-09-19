10 أكتوبر.. طرح فيلم "بنسيون دلال" في دور العرض

حددت الشركة المنتجة لفيلم " بنسيون دلال" موعد طرحه يوم ١٠ من أكتوبر المقبل في دور العرض المصرية والعربية وباقي أنحاء العالم.

فيلم “بنسيون دلال” من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وبطولة بيومي فؤاد وعمر متولي ومحمود حافظ ووليد فواز ومحمد رضوان وطاهر أبو ليلة و إبرام سمير وأسامة السيد الشهير بميكا وخالد سرحان و أمجد الحجار و جيهان خيري و الحان المهدي و إسراء رخا ميشيل ميلاد ويوسف إسماعيل و أمجد عابد و أسامة عبد الله وسلمى المحجوبية وغادة طلعت و ضيفة شرف الفيلم النجمة نسرين أمين ومن إخراج شادي الرملي.

وتدور أحداث فيلم “بنسيون دلال” حول سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة مدعيا أن سيسافر للقاء المستثمرين.

وأثناء غيابه يحاول أحد أبناءه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية في البنسيون لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب، في نفس الوقت يحاول الإبن "عادل" المطرب أن يدعو منتج مهم لسماعه وهو يغني.

أما الإبنة "عايدة" الناشطة النسوية فتقوم بدعوة عدد من أصدقاءها ومتابعيها لتصوير فيلم عن التحرش. كذلك يستضيف الإبن "عصام" المتشدد دينيا أمير جماعته ومعه شخص غامض في البنسيون.

كل ذلك يحدث بينما يحاول الإبن "باستاردو" سرقة البنك المجاور للبنسيون من خلال نفق قام بحفره في بدروم البنسيون لكن تتشابك الخطوط وتتعقد بسبب مفاجأة غير متوقعة للجميع.