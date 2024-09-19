محافظ أسوان يكلف بإعداد برنامج تفصيلى للاحتفال باليوم العالمي للسياحة

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لإستعراض الأفكار والمقترحات الهادفة للنهوض بالقطاع السياحى ، والظهور بالشكل المشرف الذى يليق بالمكانة التاريخية لعروس المشاتى ، وذلك إستعداداً للإحتفال بمناسبة اليوم العالمى للسياحة ، وإنطلاق الموسم السياحى الجديد .

وأثناء الاجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، فضلاً عن ممثلى الكيانات السياحية ، ومديرى ومسئولى الجهات التنفيذية المختصة ، كلف الدكتور إسماعيل كمال بإعداد برنامج تفصيلى متكامل للإحتفال باليوم العالمى للسياحة بحيث يرتكز على تحديد المسئوليات والتكليفات من خلال مجموعات عمل محددة لتنفيذ حزمة متنوعة من الأنشطة والبرامج الفنية والثقافية والرياضية والترفيهية بمختلف المدن والمراكز ، وتحميلها على (QR Code) لإضفاء الأجواء الإحتفالية للزائرين من الأفواج السياحية، وأيضًا لمواطني المحافظة.

بداية قوية لاستقبال الموسم السياحي الجديد

وأكد أن التنظيم والإعداد الجيد لهذا الحدث الهام سيكون بداية قوية لإستقبال الموسم السياحى الجديد وتنشيط وزيادة الحركة السياحة الوافدة لأسوان لؤلؤة الجنوب .

وخلال الاجتماع عرض نائب المحافظ أبرز الفعاليات التى سيشهدها الإحتفال بيوم السياحة العالمى والتى تشمل تنظيم موكب لعربات الحنطور وماراثون للدراجات الهوائية على كورنيش النيل ، بجانب تنظيم مسابقات لرياضة تسلق الجبال بغرب أسوان مع تنظيم ديفيليه للمراكب الشراعية بنهر النيل ، علاوة على تنظيم معرض للمنتجات والمشغولات اليدوية والتراثية ، وأيضاً تنظيم عروض فنون شعبية فى مطارى أسوان وأبو سمبل ومسرح فوزى فوزى وحديقة درة النيل ، وأيضاً تشكيل فرق من الشباب والمتطوعين المتحدثين للغات الأجنبية لخدمة السائحين وتقديم رسائل الترحيب والدعاية والترويج السياحى بالمطارات ومختلف الأماكن السياحية والأثرية .

ولفت إلأى أنه سيتم إعداد وتنفيذ خطة شاملة لزيادة إجراءات تأمين الكورنيش والسوق السياحى والمراسى والمزارات السياحية من خلال دعمها بخدمات ثابتة أو مترجلة ، بالإضافة إلى مراجعة أعمال الحماية المدنية وإجراءات السلامة المهنية بمختلف الفنادق العائمة والمطاعم السياحية وغيرها المزارات والأماكن السياحية والأثرية ، مع ضرورة السيطرة على حركة مركبات الحنطور والحد من تكدسها على الكورنيش وبمحيط الأماكن السياحية ، فضلاً عن تنفيذ أعمال الصيانة والتجميل للمراسى العامة والخاصة وأمام مداخل المعابد والمزارات السياحية ، وتنظيم حملات دورية لرفع مستوى النظافة العامة ورفع مختلف الإشغالات والتعديات بالسوق السياحى والكورنيش وجميع المزارات السياحية بمختلف المراكز والمدن ، بالإضافة إلى توفير حاويات للقمامة وتفريغها بشكل مستمر ، مع الإهتمام بالتشجير ورفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء ، ومراجعة أعمال ورسومات الهوية البصرية للتأكد من جودتها لتحقيق المظهر الجمالى والحضارى المناسب للمحافظة السياحية العريقة.

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