استجابة لطلب الغرفة التجارية.. إعادة تفعيل الحصص الاستيرادية للمقيمين بجنوب وغرب بورسعيد

عرض محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، على اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع الذي جمعهما بديوان عام المحافظة، اليوم الخميس، موضوع إيقاف الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد، الحصص الاستيرادية للمقيمين داخل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد بمناطق جنوب وغرب المحافظة أو طلب نقل عنوان النشاط إلى مكان آخر داخل الحدود الجمركية للمدينة.

ووافق محافظ بورسعيد على إعادة تفعيل الحصص الاستيرادية الخاصة بمنتسبي الغرفة المتنازلين المقيمين بمناطق جنوب وغرب بورسعيد، أمام بالنسبة لمدير الحصة "وش الشهادة" فيجب أن يكون عنوان النشاط وعنوان المخزن الذي يقر عنه في الإقرار الاستيرادي داخل الحدود الجمركية لمحافظة بورسعيد.

ومن جانبه، توجه محمد سعده بخالص الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد، على استجابته لطلب الغرفة.